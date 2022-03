"Idol"-Nadja spelar huvudroll i "The Bodyguard"

Originalfilmen "Bodyguard" hade premiär 1992 med Whitney Houston och Kevin Costner i huvudrollerna.

Filmen handlar om Rachel Marron, en internationellt välkänd sångerska som har en hotbild emot sig. Den före detta Secret Service-agenten Frank Farmer anställs som livvakt.

Berömda låtar som framförs i filmen är: "I will always love you", "Run to you", "Queen of the night", "I have nothing", och "I'm every woman". I musikalen "The bodyguard – the musical" framförs dessutom fler än 20 av Whitney Houstons största hits, som "Saving all my love", "Greatest love of all" och "I wanna dance with somebody".