Kritikerna: Hon vinner Melodifestivalen

Fakta: De tävlar i finalen 1. Klara Hammarström 2. Theoz 3. Anna Bergendahl 4. John Lundvik 5. Tone Sekelius 6. Anders Bagge 7. "Innocent love" – Robin Bengtsson 8. Faith Kakembo 9. Liamoo 10. Cornelia Jakobs 11. Cazzi Opeia 12. Medina

Enligt en undersökning gjord under genrepet ville publiken på plats helst se Anders Bagge högst upp på prispallen, tätt följd av Tone Sekelius. Fick genrepspubliken bestämma skulle Cornelia Jakobs hamna som högst på en tredjeplats.

Men Matilda Källén tror ändå att Jakobs har störst chans att vinna tävlingen totalt sett.

— Hon går antagligen hem hos de internationella jurygrupperna. Och även om tittarna inte skulle sätta henne som sitt förstaval kommer hon att få höga poäng i appen och via telefon. Det är helt enkelt för att hon har en genuint bra låt, en riktig poplåt som tillsammans med numret blir en helgjuten upplevelse.

Även Aftonbladets Markus Larsson tror att mycket kommer att skilja mellan jurygrupperna och tittarna.

— Själva poängen med jurygrupperna är ju att man har ingen aning om vad de kommer att lyfta fram. Det kan bli ren dårskap. Den mest populära teorin är att Anders Bagge får svårt att gå hem hos jurygrupperna och det tror jag också, att det är juryn som kan fälla honom.

Ligger tvåa

När det kommer till spelbolagen ligger Cornelia Jakobs i topp, Anders Bagge som god tvåa och Klara Hammarström trea. Men när det kommer till Spotify så har Klara Hammarströms "Run to the hills" intagit förstaplatsen hela veckan inför finalen. Cornelia Jakobs ligger tvåa natten mot fredag, Anders Bagge trea och Medinas "In i dimman" fyra.

Johan Lindqvist på Göteborgs-Posten tror också på Jakobs, men påminner om att tittarnas smak är oberäknelig.

— Det är den bästa låten och den mest intressanta artisten. Jag trodde inte att hon skulle gå så bra i sin deltävling, jag tänkte att tv-tittarna inte skulle förstå hur fantastisk hon var. Det här kan sluta som för två år sedan när alla trodde på Dotter och det i stället blev The Mamas som tog hem alltihop, säger han.

Klara Hammarström kan ligga bra till i Eurovision Song Contest, enligt kritikerna.

Markus Larsson säger att han i sin roll som kritiker ofta kommer på kant med svenska folket.

— Efter 16 år av att bevaka Melodifestivalen är jag van vid att tittarna pissar på min musiksmak. SVT borde ha gjort såhär: vi behöver bara ett bidrag och det är Cornelia Jakobs. Resten hade inte behövt tävla.

Att tänka i nästa steg och skicka det mest Eurovisionkompatibla bidraget till Turin är inget som Johan Lindqvist tror att tittarna kommer göra när det väl gäller.

— Jag tror faktiskt ingen av de som nämns som favorit skulle gå så bra i Eurovision. Cornelia har nog så mycket att hämta där egentligen. Däremot är hon ett ganska typiskt svenskt bidrag, det är välskrivet och välproducerat. Vi skulle ju aldrig skicka Medina när det väl gäller, säger han.

"Ganska enerverande"

Matilda Källén å sin sida tror att Klara Hammarströms låt hade klarat sig bra i Eurovisionsammanhang.

— Jag tror absolut att hon hade kunnat hamna ganska högt där. Hon har en intensiv låt som sätter sig på hjärnan, men den är också ganska enerverande – tycker jag personligen.

Att Tone Sekelius har seglat upp som en favorit hos publiken är inte så konstigt. Det beror helt enkelt på faktorer som att hon är tävlingens första transperson – och att hon blivit en snackis.

— Hon har byggt sin egen Melodifestivalshistoria och verkligen vuxit under tävlingen, tycker jag. Det blir som att man får följa henne i det här sammanhanget och jag tror folk upplever att de har fått lära känna henne. Man har fått följa hennes utvecklingskurva uppåt, säger Matilda Källén.