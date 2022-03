Bafta: "The Power of the Dog" bästa film

Bästa film: "The Power of the Dog"

Bästa icke engelskspråkiga film: "Drive My Car"

Bästa regissör: Jane Campion för "The Power of the Dog"

Bästa manliga huvudroll: Will Smith i "King Richard"

Bästa kvinnliga huvudroll: Joanna Scanlan i "After love"

Bästa originalmanus: Paul Thomas Anderson för "Licorice Pizza"

Bästa foto: "Dune"

Bästa animerade film: Encanto

Bästa manliga biroll: Troy Kotsur i "Coda"

Bästa kvinnliga biroll: Ariana DeBose i "West Side Story"

Bästa brittiska film: "Belfast"