Från "Watchmen" till skräckfilm för Regina Hall

Ålder: 51 år.

Bor: I Los Angeles.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare roller i urval: "Scary movie 1–3", "Ally McBeal", "Death at a funeral", "When the bough breaks", "Girls trip", "Shaft", "Watchmen", "Nio främlingar".

Aktuell: I "Master" som strömmas på Amazon Prime från den 18 mars.