Försiktig optimism hos landets kulturscener

Bakgrund: Pandemilagen Den så kallade pandemilagen trädde i kraft första gången den 10 januari i fjol och har därefter i omgångar förlängts till den sista mars i år. Den innebär att regeringen ges rätt att besluta eller bemyndiga myndigheter att besluta om särskilda begränsningar för att förhindra spridningen av covid-19. Det handlar bland annat om begränsningar för allmänna sammankomster, offentliga tillställningar, gym- och sportanläggningar, badhus, handelsplatser och platser för privata sammankomster, samt begränsningar i långväga kollektivtrafik. Under normala omständigheter är detta beslut som ska fattas av riksdagen. Tidigare har lagen även medgivit möjligheten att meddela förbud mot att vistas på vissa särskilda platser, till exempel parker, eller att helt stänga verksamheter. Den möjligheten försvann den 31 januari.

När pandemilagen avskaffades den 1 april och covid-19 inte längre klassas som en allmänfarlig sjukdom återgår mycket till det normala i samhället, men Johan von der Lancken tror att effekterna kommer att märkas av de närmaste två åren.

— Det har varit förfärligt och även om pandemilagen försvinner fortsätter effekten av pandemin, inte bara för oss utan för alla. I två års tid har man ju sagt att det är livsfarligt att gå på teater och ligger nog kvar hos människor till viss del, säger han.

Skolor tillbaka

Även till Sveriges museer börjar besökarna återvända, bland annat syns det på bokningarna från skolklasser, men Maria B Olofsson, tillförordnad generalsekreterare för Sveriges museer, tror att det kommer att ta tid för andra besöksgrupper.

— Det var jobbigt att inte ha de äldre eller skolgrupperna under pandemiåren. Vi halverade besökssiffrorna, förutom på friluftsmuseerna dit folk tog sig för det var utomhus, men nu har det börjat återhämta sig, säger hon.

Västmanlandsmusiken, som driver verksamheten på Västerås konserthus, arrangerar inte bara egna konserter utan har också ett 60-tal inhyrda akter per år. Till följd av inställda konserter och föreställningar växte det administrativa arbetet, men man hittade också in på det digitala spåret där man, tack vare stöd från offentliga medel, kunde de köpa in den tekniska hårdvara som krävdes och utbilda personalen.

— Vi hade till exempel kaffekonserter, där abonnenter bjöds in och man samtalade om musik och sedan fick musiker spela i små showrooms med ett par tittare åt gången. På det sättet höll de igång spelandet och fick möta publiken, förklarar Rikard Gateau, konstnärlig chef Västmanlandsmusiken.

Digital balans

Han berättar att man snabbt tajtade till organisationen och i dag snabbt jkan ställa om ifall en liknande situation uppstår. Men den största insikten gäller det digitala arbetet och där handlar det om att inte backa utan hitta en balans.

— Vi vill ju att livepubliken ska komma tillbaka framför allt, men sedan vill jag ta en diskussion om det digitala, vad publiken ha ut av det och hur vi ska jobba och säkra kvaliteten. Hitta de här hybridlösningarna.

De varaktiga förändringarna handlar om allt från obligatoriska handspritsflaskor utställda i publikrummen, till flexibilitet, nya rutiner och en krisberedskap man inte tidigare haft.

— Vi inom nöjesvärlden har det här tänket att the show must go on och att man spelar under alla omständigheter. Det har gjort att vi i dag har ett system för ersättare som är större än det var innan. Folk kommer att vara lite känsligare mot när någon hostar till exempel och även om det är en extra kostnad som vi redan har investerat i för att ha resurser tillgängliga, blir det ju också fler arbetstillfällen, säger Johan von der Lancken.

Detsamma gäller de museer, som hittills har jobbat med ett långsiktigt uppdrag.

— Men det är viktigt att vara flexibel i förhållande till det som händer runt om och där har vi hittat en styrka i att det kunde man vara. Jag tror att man kommer starkare ur kriser och har mer fokus på det som är viktigt nu, säger Maria B Olofsson.