Sheerans hitlåt inte plagiat

Det är två andra låtskrivare, Sami Chokri och Ross O'Donoghue, som har anklagat Sheeran för att ha lånat stora delar av deras låt "Oh why" från 2015. Under rättegången har de framhållit att Sheeran lånar friskt av andra artister men inte ger kredd till de som är mindre kända. Sheeran har förnekat alla anklagelser.

"Shape of you" släpptes 2017 och har över tre miljarder spelningar på Spotify.