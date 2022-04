"Gamle Henry" – utmaning för Tim Blake Nelson

Ålder: 57 år.

Familj: Hustrun Lisa Benavides, tre söner.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare roller i urval: "O brother, where art thou?", "Minority report", "The incredible hulk", "Lincoln", "The ballad of Buster Scruggs", "Watchmen", "Nightmare Alley".

Aktuell med: "Old Henry" som, har svensk biopremiär 15 april.