Billie Eilish tar plats i "The Simpsons"

I filmen, med titeln “When Billie met Lisa”, får tittarna följa Lisa Simpson, som efter att ha blivit upptäckt av Bille Eilish och hennes bror Finneas bjuds in till den amerikanska stjärnans studio.

Eilish är en i raden av de kända artister som under åren figurerat i den amerikanska långköraren, där även bland andra Ed Sheeran, Snoop Dogg och The Ramones har dykt upp.

"When Billie met Lisa" ingår i en serie kortfilmer som skaparna till "The Simpsons" skapat specifikt för streamingtjänsten Disney Plus.