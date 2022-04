Vin Diesel: Tänker på honom varje dag

I helgen började inspelningarna av den nya och tionde filmen i serien "Fast and furious". I samband med inspelningarna hyllade huvudrollsinnehavaren Vin Diesel sin döda kollega Paul Walker, som han gjorde "Fast and furious"-filmer tillsammans med under åren 2001 till 2013.

"Det går inte en dag utan att jag önskar jag kunde vrida tiden tillbaka och övertala Pablo (Paul Walker) att inte åka till LA. Varje "Fast and furious"-film jag gör hedrar min bror Pablo", säger han på sitt Instagramkonto, enligt NME. Paul Walker, som spelade Brian O'Conner, omkom i en bilolycka i Los Angeles 2013. Efter olyckan ställde filmbolaget Universal in inspelningarna en tid. När de återupptogs fick två bröder till Paul Walker spela in de sista scenerna. Den nya filmen har premiär i maj 2023. Förutom Vin Diesel finns skådespelarna Jason Momoa och Oscarsbelönade Brie Larson i rollistan. "Fast & furious" har sedan första filmen blivit ett av världens mest framgångsrika actionvarumärken. Den förra filmen "Fast and furious 9" blev den första Hollywoodfilmen som drog in mer än en halv miljard under coronapandemin.