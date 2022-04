Sanna Nielsen svidar om för allsångssommar

Här kan du se Sanna Nielsen Allsången börjar tisdag 28 juni. Sanna Nielsen är programledare för sjunde gången. "Min Sanna jul" har turnépremiär 17 november. Broadway-musikalen "Funny girl" har premiär 27/1 2023 på Malmöoperan.

De senaste månaderna har Sanna Nielsen varit mammaledig med lille Gibson, sex månader, och mest skrotat runt hemma i myskläder tillsammans med sambon Jocke Ramsell. Hon har njutit av varje sekund, till och med av sömnbristen, säger hon skämtsamt.

— Jag älskar att vara hemma och mysa lika mycket som jag älskar att stå på scen. Det är en ynnest att få göra båda sakerna och det ska bli sjukt kul att få möta allsångspubliken igen. Senast jag gjorde det var 2019. Det kommer att bli så mäktigt i sommar.

Hon drar ner dragkedjan på sin ena stövlett och ursäktar sig med att hon får lite ont av klackarna.

— Jag är inte så van vid högklackat längre, säger hon.

Det har tagit tid att landa som mamma. Sanna och Jocke kan fortfarande bli förvånade när de konstaterar att de faktiskt har ett litet barn. Sanna Nielsen berättar att Gibson just lärt sig säga "mamma".

Allsång, musikal och julturné. Sanna Nielsen har mycket på gång efter mammaledigheten.

Vill spela banjo

— Åtminstone tror jag att han säger mamma men det låter mest som "ma-mö", säger hon och skrattar.

Just nu planerar hon sommarens program och pluggar in sånghäftet med allsångslåtar. 600 sånger ska kokas ner till åtta sånger per program. Det är ett gediget arbete att hitta "nya klassiker".

— Jag har ju lyxen att kunna göra sådant hemma, jag kan träna på sångerna medan jag lagar middag och fundera ut vad jag vill göra på scen när jag promenerar med barnvagnen, säger hon.

Och det saknas inte idéer:

— Det vore det kul att få steppa och spela banjo i sommar. Inte för att jag kan varken det ena eller andra, men jag är nyfiken på att testa.

Det är en ny sida av Sanna, detta med att kliva långt utanför bekvämlighetszonen. Sedan hon blev mamma är hon inte lika välorganiserad som förr.

Fullspäckad höst

— Tidigare planerade jag alltid vad jag skulle ha på mig på scen i förväg. Nu hinner jag inte. Det får bli som det blir. Vid ett tillfälle skulle Jocke och jag ge en konsert, vi skulle repa på den hemma kvällen innan men Gibson protesterade. Det gick jättebra ändå!

Hon säger att hon har lättare att släppa saker och att till och med komma lite försent utan att det är hela världen.

— Jag känner mig mer avslappnad nu, både privat och på scenen.

Sanna Nielsen har också en höst och vinter full av äventyr med sin familj. En turné är inplanerad och efter den början repetitionerna av musikalen "Funny girl" i Malmö.

Provocerande

— Gibson och Jocke kommer att följa med på turnén, precis som på förra årets julturné. Det blir supermysigt. Som tur är älskar Gibson att åka bil. Det är en trygghet för mig att ha dem med.

Hon är medveten om att det kan provocera att en nybliven mamma har mer eller mindre hela året fullbokat.

— Jocke, som jobbar lika mycket som jag, blir aldrig ifrågasatt som förälder och han får aldrig frågor om hur han hinner med både jobb och barn, säger Sanna Nielsen.

Samtidigt är ju artistjobbet inte som andra arbeten:

— Under den förra julturnén var jag och Jocke tillsammans med Gibson 22,5 timmar per dygn. Vi var ifrån varann den dryga timme vi stod på scen tre gånger i veckan – och då kunde vi ändå vinka till honom i kulisserna.

Att ta med sonen på sina jobb är för Sanna också ett sätt att lära honom att ingenting är omöjligt.

— Jag vill att Gibson ser att jag trivs och mår bra av mitt arbete.