Moss öppnar upp om livet som scientolog

— Jag vill inte framstå som hemlighetsfull. Om du och jag träffades och umgicks som vänner är jag som en öppen bok, men jag vill inte att folk ska bli distraherade av något när de tittar på mig. Jag vill att de ska se karaktären, säger hon till reportern, och lägger till att hon själv inte gillar när skådespelare avslöjar för mycket av sina liv.

— Ibland ser jag något och tänker "åh, jag vet att hon precis gjort slut med den personen" eller "jag vet att hon älskar hot yoga eller vad det nu är".

Svårt att förhålla sig

Elisabeth Moss har hyllats för sina rollprestationer i tv-serier som "Mad Men", "Top of the lake" och "The handmaids tale", men även för hennes mest inbitna fans har kopplingen till scientologikyrkan ibland varit svår att förhålla sig till – speciellt med tanke på att hennes karaktär i "The handmaids tale" är en feministisk förkämpe som slår tillbaka mot en förtryckande och sektliknande regering.

Serien utspelar sig i ett dystopiskt framtida USA där kristna fundamentalister har bildat en ny republik och kvinnor behandlas som statens egendom.

"Ta reda på mer"

Moss passar också på att i intervjun med The New Yorker ge scientologin äran för att ha gjort henne till en "skicklig kommunikatör" under uppväxten och uppmuntrade människor att "ta reda på mer själva" om de har frågor om rörelsen.

— Det är verkligen inte en stängd religion. Det är en plats som är väldigt öppen för att välkomna in någon som vill lära sig mer om den. Jag tror att det är ett av de största missförstånden, säger hon.