Countryartisten Naomi Judd död

Naomi Judd bildade tillsammans med sin dotter Wynonna gruppen The Judds 1983 och hade därefter ett stort antal hits.

Hennes andra dotter, Ashley, är en känd skådespelare.

"Vi är förkrossade. Vi försöker navigera en djup sorg och vet att hon var lika älskad av omvärlden som hon var älskad av oss", skriver systrarna i ett uttalande till nyhetsbyrån AP.

The Judds ska på söndag väljas in i countrymusikens Hall of Fame. Duon har bland annat vunnit fem Grammys.