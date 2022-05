Kylie hintar om comeback i genombrottsserien

Kylie Minogue är kanske mest känd som artist, med världshits som "Can't get you out of my head" och "In your eyes". Men hon inledde sin karriär som skådespelare i "Grannar" ("Neighbours"), som med sina 37 år är Australiens längst sända såpopera. Nu hintar stjärnan om att göra comeback i serien. Det skriver Deadline.

Både Kylie Minogue och den tidigare motspelaren Jason Donovan har lagt upp ett tvådelat inlägg på Instagram med seriens namn och inspelningsplats – dock utan tillhörande text. Serien sänder sitt sista avsnitt i augusti i år, sedan läggs den ner. Tidigare meddelade den brittiska tv-kanalen Channel 5 att de slutar sända serien, vilket har skapat ett hål i budgeten för produktionsbolaget. "Grannar" har under sina 37 år på tv kickstartat karriären för många internationella stjärnor, bland andra Margot Robbie, Liam Hemsworth och Russell Crowe.