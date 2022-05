Marknaden för NFT-objekt bromsar in

"Non-fungible tokens" är en typ av äkthetsbevis där ägarskapet lagras i en blockkedja som hindrar ett digitalt konstverk från att kopieras.

Försäljningen av NFT nådde den absoluta toppen med runt 225 000 sålda objekt per vecka i september i fjol – och har fallit till 19 000 den här veckan, ett ras på över 90 procent.

Antalet aktiva kryptoplånböcker har också sjunkit. Från 119 000 stycken i november till någonstans kring 14 000 i skrivande stund.

Enligt Wall Street Journal nådde intresset för NFT sin kulmen i januari i år, då termen var som mest eftersökt på Google, och har minskat med kring 80 procent sedan dess.

I fjol gav sig en rad artister och konstnärer in i NFT-branschen. Konstnären Beeples verk ”Everydays. The first 5 000 days” såldes för 69 miljoner dollar, ungefär 680 miljoner kronor, på Christie's auktioner i mars i år, ett rekord som verkar hålla i sig framöver.