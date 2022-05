"Det kändes som jordens undergång"

Född: 26 februari 1981 i Belleville, New Jersey.

Bor: Los Angeles med maken Zeke Hutchins, hennes tidigare trummis numera manager, och femårig son.

Album: "Because I was in love" 2009, "Epic" 2010, "Tramp" 2012, "Are we there" 2014, "Remind me tomorrow" 2019, "We've been going about this all wrong" 2022.

Skådespelarinsatser: "The OA", "Twin peaks: The return", "Never rarely sometimes always", "How it ends".

Aktuell: Spelar på Rosendal Garden Party i Stockholm 10 juni.