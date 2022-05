Liam Neeson blir dement i ny film

Ålder: 69 år.

Familj: Barnen Michael och Daniel.

Bor: I USA.

Yrke: Skådespelare.

Tidigare roller i urval: "Excalibur", "The mission", "Schindler's list", "Rob Roy", "Michael Collins", "Star wars episode 1", "K-19: the widowmaker", "Love actually", "Batman begins", "Clash of the titans", "Taken 1–3", "The dark knight rises", "Silence", "Honest thief", "The ice road".

Aktuell: Med "Memory" som har svensk biopremiär den 13 maj.