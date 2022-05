Massives "Avatar"-spel släpps innan april

"Avatar: Frontiers of Pandora" är ett actionäventyrsspel ur förstapersonsvyn, där spelarna ska få utforska tidigare osedda delar av planeten Pandora. Spelet är fristående från James Camerons film "Avatar: The way of water", men det verkar inte orimligt att de två titlarna vill dra nytta av varandras uppmärksamhet.

Även piratspelet "Skull and bones" och lättsamma "Mario + Rabbids: Sparks of hope" dyker upp före den 1 april nästa år.

Trion väntas bidra till en betydande tillväxt, enligt Ubisoft, som också räknar med att "andra spännande titlar" släpps liksom en rad gratisspel, främst till mobilen, baserade på företagets kändaste varumärken.

Under det förra räkenskapsåret drog de tre mest inkomstbringande serierna hos bolaget – "Assassin's creed", "Far cry" och "Rainbow six" in vardera 300 miljoner euro för första gången. För förstapersonssjutaren "Far cry", där det sjätte numrerade spelet släpptes under perioden, har varumärket haft det starkaste försäljningsåret någonsin.

I takt med att konsolideringen inom spelbranschen accelererat har det ryktats om att Ubisoft skulle kunna bli uppköpt. Medgrundaren och vd:n Yves Guillemont säger enligt Eurogamer i ett investerarsamtal att bolaget har allt som krävs för att fortsätta att vara självständigt, men att eventuella uppköpserbjudanden kommer att utvärderas, som brukligt för noterade börsbolag.