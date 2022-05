Spacey gör första stora rollen sedan metoo

Cannesfestivalen innebär inte bara filmpremiärer – här finns även en del där ofärdiga filmer kan söka distribution. En sådan film är "1242 – Gateway to the West", där Kevin Spacey ska spela huvudrollen. Det skriver Independent.

Den brittiska, ungerska och mongoliska samproduktionen väntas börja spela in i oktober 2022, och bland skådespelarna återfinns även Eric Roberys, Christopher Lambert och Terence Stamp.

Den ungerska filmskaparen Peter Soos ska regissera filmen, medan Aron Horvath och Joan Lane har skrivit manus.

Det här är Kevin Spaceys första stora roll sedan han anklagades för sexuella övergrepp av Anthony Rapp i samband med metoo-rörelsen. Efter anklagelserna fick Spacey sparken från tv-serien "House of cards" och Ridley Scott ersatte hans scen i "All the money in the world".

Efter Rapps anklagelser trädde flera personer fram med anklagelser mot Spacey. Kevin Spacey nekar till anklagelserna.