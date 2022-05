Cornelia Jakobs: Grät av hela situationen

Född: 9 mars 1992 i Stockholm.

Bakgrund: Började spela i band på mellanstadiet. Blev i gymnasiet utvald att vara med i gruppen Love Generation och tävlade med gruppen i Melodifestivalen 2011 och 2012. Skrev 2021 Melodifestivalsbidraget "Best of me" för artisten Efraim Leo. Har släppt nio singlar och färdigställer sitt debutalbum.

Namnet: Artistnamnet Jakobs, som uttalas på engelska, kommer från pappan Jakob Samuel i The Poodles.

Aktuell: Slutade på fjärde plats i Eurovision Song Contest i Turin med låten "Hold me closer". Åker snart på sommarturné.