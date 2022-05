Jonas Lundqvist släpper nytt album

Albumet släpps 2 september och beskrivs som "en temaskiva om att förlora sig själv och sin familj – den man kommer ifrån och den man skaffat".

Turnén inleds i Göteborg 15 oktober och sedan följer Malmö (22/10), Köpenhamn (23/10), Linköping (28/10), Uppsala (29/10), Stockholm (4/11) och Umeå (12/11).

Jonas Lundqvist var en gång i tiden trummis i Göteborgsbandet Bad Cash Quartet och han har spelat in musik på svenska under eget namn sedan 2012. Senaste albumet "Dubbla fantasier" kom 2020. Han har även släppt musik under namnet Jonas Game.