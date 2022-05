Kungens liv ska skildras i ny dokumentär

Lagom till Carl XVI Gustafs 50-årsjubileum som Sveriges kung nästa år kommer Karin af Klintbergs dokumentär "The king – til death do us part".

Drivkraften har varit att lära känna vår monark, berättar Karin af Klintberg under en pressträff på filmfestivalen i Cannes. — Jag vill förstå hur det är att vara kung. Men vi två är väldigt olika, från olika generationer inte minst och våra möten blir en del av filmen, säger Karin af Klintberg. Hon har redan filmat kungen under ett års tid. Men slutet är inte klart än. — Vi har några intervjuer kvar att göra, vi får se om jag kommer så långt som jag vill. Filmen får premiär på biografer nästa år.