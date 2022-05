"Magsårsvarning" inför konsertsommaren

22 juni:

Royal Punk Fest, Millencolin med flera, Skansen, Stockholm. Tops, Oceanen, Göteborg. Kiss, Scandinavium, Göteborg. Zara Larsson, Gröna Lund. 50 Cent, Avicii Arena, Stockholm.

2 juli:

Lollapalooza med bland andra Post Malone och Veronica Maggio, Stockholm. The Ark, Kirunafestivalen. Tomas Ledin, Skuleberget, Docksta. Timbuktu & Damn, Torsjö. Putte i Parken med bland andra Emil Assergård, Karlstad. Plura, Bloco, Sundsvall. Moonica Mac, Höganäs motorfest. Newkid, Furuviksparken, Gävle. Tjuvjakt, Hotel Tylösand. Uno Svenningsson, Stadsträdgården, Örebro. Mares, Västerås Cityfestival. Magnus Uggla med flera, Stadsfesten, Skellefteå. Daniel Adams-Ray, Humlehagen, Örebro. Albin Lee Meldau, Strömma Farmlodge, Varberg. High 5ive Summer Fest, med bland andra We Came As Romans, Stockholm.

8 juli:

Avantgardet & Florence Valentin, Parksnäckan, Uppsala. Zara Larsson, DJ Snake, Newkid med flera, Sensommar, Sundsvall. Tomas Ledin, Societetsparken, Varberg. Magnus Uggla, Törebodafestivalen. Peter Jöback, Dalhalla, Rättvik. Veronica Maggio och Mares, Trädgårdsföreningen, Göteborg. The Ark, Latitud 57, Oskarshamn. Myra Granberg, Newkid med flera, Alive, Borlänge. Emil Assergård, Dundermarknaden, Strömsund. Daniel Adams-Ray, Blomstertid, Julita. Sven-Ingvars, Latitud 57, Oscarshamn.

15 juli:

Kalasturnén med bland andra Bob Hund och Markus Krunegård, Alvesta. Miss Li, Hasslöfestivalen, Karlskrona. Thomas Stenström, Vida museum och konsthall, Halltorp. Weeping Willows, Visfestivalen, Västervik. Myra Granberg och Newkid med flera, Fallens dagar, Trollhättan. Uno Svenningsson, Jordhammar. Moonica Mac, Rådmanstorget, Landskrona. The Ark, Saab Arena, Linköping. Jill Johnson, Bjerreds station, Lund. Ulf Lundell, Skansen, Stockholm. Oscar Zia, Sommarrock, Svedala. Zara Larsson med flera, Bayside Festival, Helsingborg. Oscar Zia, Sommarrock, Karlskrona. Lisa Ekdahl, Strömma Farmlodge, Varberg.Tomas Ledin, Hamnplan, Grebbestad. Thomas Andersson Wij, Idala Lanthandel & Café, Mörkö. Diggiloo-turnén med bland andra Lena Philipsson och John Lundvik, Höga Kusten.

16 juli:

Kalasturnén med bland andra Bob Hund och Markus Krunegård, Örebro. Bayside Festival med bland andra Myra Granberg och Tjuvjakt, Helsingborg. Emil Assergård, Putte i Parken, Luleå. Newkid, Strömma Farmlodge, Tvååker. Peter Jöback, Pite havsbad, Piteå. The Ark, Borgholms slottsruin. Jacob Collier, Fållan, Stockholm. Jill Johnson, Skillinge Teater. Emma-Jean Thackray, Fasching in Bloom, Stockholm. Osar Zia, Kafé Rotundan, Halmstad. Ulf Lundell, Furuvik. Magnus Uggla, Miss Li & Petter, Mariebergsskogen, Karlstad. Tomas Ledin, Vadstena slott. Sven Ingvars, Djurönäset, Djurhamn. Diggiloo-turnén med bland andra Lena Philipsson och John Lundvik, Rättvik.