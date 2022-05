Unik nyinspelning med Dylan auktioneras ut

Nyinspelningen, som bara ges ut i ett exemplar i det helt nya formatet Ionic Original, förväntas gå för motsvarande 7–12 miljoner kronor.

Ionic Original är ett nytt analogt format – en typ av skiva i aluminium – som har tagits fram av musikproducenten och artisten T Bone Burnett, tidigare medlem i Dylans band. Det här blir det första släppet i formatet.

"60 år efter att Bob skrev och spelade in 'Blowin' in the wind' ger han oss en ny inspelning av sin låt. En version som verkligen är relevant för vår tid och färgad av artistens långa liv och erfarenhet", säger Burnett i ett pressmeddelande.

"Blowin' in the wind" släpptes första gången 1963, på Dylans andra skiva "The Freewheelin' Bob Dylan".