Då släpps "Star wars"-serien "Andor"

Disney fortsätter att smida "Star wars"-järnet. Samma dag som "Obi-Wan Kenobi" har premiär släpps en trailer för nästa serie i universumet, "Andor", som dyker upp på Disney+ den 31 augusti med de två första avsnitten.

Serien utspelar sig innan händelserna i "Rogue one" och kretsar kring figuren Cassian Andor och den spirande rebellrörelsen.

Titelrollen spelas av Diego Luna, som repriserar sin roll i "Rogue one". Även Stellan Skarsgård finns med i ensemblen.

Den första säsongen spelades in i England under pandemin. I höst börjar andra säsongen spelas in, uppgav Skarsgård i början av året för TT.

Disney avslöjar också att ytterligare en "Star wars"-serie är på gång. Nästa år kommer Jude Law att spela en roll i "Skeleton crew", i en serie som produceras av Jon Watts, Christopher Ford, Jon Favreau och Dave Filoni.

Och i februari nästa år kommer tredje säsongen av "The Mandalorian".