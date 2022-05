Östlund sågas i The Guardian: Ovärdig vinnare

Brittiska The Guardians filmskribent Peter Bradshaw kallar Östlund för ovärdig vinnare och tycker att Guldpalmen borde ha delats ut till sydkoreanske Park Chan-Wook, som var en av förhandsfavoriterna. Bradshaw sågade "Triangle of sadness" i sin recension förra veckan och nu ifrågasätter han juryns val.

"Den har inga idéer som inte redan luftats mer subtilt och även kraftfullare i hans tidigare film 'The square' och för mig framstår den som väldigt ytlig. Kanske hjälptes den av sin statslösa rollbesättning och miljö för att nå enighet i juryn", skriver han.

Även franska Le Mondes recensent Mathieu Macheret skriver ner filmen och slår fast att Östlunds satir över kapitalismen saknar finess.

The New York Times kallar "Triangle of sadness" för "en trubbig och ful karikatyr på klasspolitik" och framhäver att filmen har delat kritikerna.

I det motsatta lägret finns bland andra Vogues Liam Hess, som skriver att Östlunds vinst var en skräll, men att filmen trots allt känns som en värdig vinnare.

SVT:s Fredrik Sahlin skriver att "branschens största ego sannolikt blivit ännu större", men kallar också Östlund för "filmvärldens främste beteendevetare", och konstaterar att den svenske regissören har skapat en spektakulär filmupplevelse.