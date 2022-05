Röyksopp till Stockholm i juni

Senaste gången Röyksopp spelade i Sverige var 2014 under ”Do it again”-turnén som de gjorde tillsammans med Robyn. Samarbeten med kvinnliga vokalister varit något av gruppens signum och de har även jobbat med Lykke Li, Karin Dreijer, Susanne Sundfør och Alison Goldfrapp.

Duon, bestående av Sven Berge och Torbjørn Brundtland, släppte i våras albumet ”Profound mysteries” – trots att skivan som kom 2014 skulle vara deras sista.

Andra artister på festivalen är Four Tet, Maceo Plex, DJ Seinfeld och Off The Meds.