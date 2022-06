Sabina Ddumba släpper singel på eget bolag

Sabina Ddumba har startat eget skivbolag och inleder med att ge ut sin egen singel, "Lose you". Senare i sommar släpper soulstjärnan en ep, åker på turné och spelar på Way Out West.

"Jag är stolt över det mesta jag gjort men jag tror att jag lite för ofta hamnat i fel sammanhang som jag har accepterat eftersom jag är så anpassningsbar. Jag kommer från en stor familj där du lär dig att inte alltid få som du vill. Nu när jag inte längre är en sajnad artist kan jag göra som jag vill", säger hon i ett pressmeddelande. Ep:n heter "Dear 27 pt 1" och kommer den 8 juli, den andra delen av ep:n släpps i höst. 18 juni inleder Sabina Ddumba sin sommarturné i Höganäs. Hon kommer även till bland annat Helsingborg, Visby, Lund och Malmö samt tidigare nämnda Way Out West i Göteborg. Sabina Ddumba slog igenom kring 2015. Hon släppte sitt debutalbum "Homeward bound" 2017 och var samma år med i TV4:s "Så mycket bättre". I fjol kom hennes andra album.