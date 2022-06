Mariah Carey stäms för upphovsrättsbrott

Sångerskan Mariah Carey har stämts på närmare 200 miljoner kronor för upphovsrättsbrott för låten 'All I want for christmas is you'. Arkivbild. Foto: TT

Countrylåtskrivaren Andy Stone har lämnat in en stämningsansökan gällande upphovsrättsbrott mot sångerskan Mariah Carey till distriktsdomstolen i Louisiana för låten "All I want for christmas is you", rapporterar Deadline.