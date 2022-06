Guggenheim storinvesterar i digital konst

Museet ser initiativet som ett viktigt steg för att möta de digitala utmaningarna och bland annat kommer ett årligt pris på motsvarande drygt 950 000 kronor att delas ut till en konstnär för ”banbrytande prestationer inom teknikbaserad konst" och är tänkt att fördjupa museets band till digital konst, skriver Artnews,

Museet har tidigare lekt med digitala konstformer i sina utställningar, bland annat 2021 när man ställde ut installationsserien "Re/projections: video, film and performance for the rotunda" och då fyllde den spiralformade utställningshallen med både välbekanta konstformer och banbrytande teknologi.