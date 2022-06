Zendaya och Tom Holland MTV:s stora vinnare

Båda prisades för sina roller i tv-serien "Euphoria" och filmen "Spider-man: No way home" som också vann pris för bästa serie och bästa film.

Att senaste filmen om Spindelmannen vann ett av galans mest prestigefyllda priser är föga förvånande då filmen är den största kassasuccén sedan pandemins start och har klirrat in mer än 1,9 miljarder dollar, (ca 18,5 miljarder kronor) vilket gör den till den tredje största succén någonsin i kategorin hemmabio.

Ingen av de två stjärnorna, som är ett par i verkligheten, var dock med på galan som leddes av skådespelerskan Vanessa Hudgens och Tayshia Adams.

Scarlett Johansson fick priset bästa hjälte för sin roll i "Black widow", medan Daniel Radcliffe kammade hem priset för bästa skurk i sin roll i filmen "The lost city".

Sångerskan och skådespelerskan Jennifer Lopez stod, enligt tidningen Variety, för nattens mest känslomässiga tal, när hon tackade bland annat sina barn och sin manager för priset för bästa sång, "On my way" från filmen "Marry me". Hon mottog också priset "Generations award".