Snoh Aalegra: Kul att bli upptäckt i Sverige

Snoh Aalegras riktiga namn är Snoh Nowrozi. Hon är född i Uppsala 1987 av iranska föräldrar, växte upp i Enköping, men flyttade till Stockholm där hon gick gymnasiet. Som 14-åring fick hon skivkontrakt med Sony Music och skivdebuterade med en singel 2009.

Ep:n "There will be sunshine" från 2014 var den första hon gjorde under namnet Snoh Aalegra. 2017 släppte hon albumet "Feels" och "Ugh, those feels again".

Under en period hade hon den nu avlidne artisten Prince som mentor. Numera bor hon i Los Angeles och hennes låt "I want you around" fanns med på förre amerikanske presidenten Barack Obamas lista över årets bästa låtar 2019.

Tidigare i år tilldelades hon en svensk Grammis i kategorin för soul/r'n'b för albumet "Temporary highs in the violet skies".