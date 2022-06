Harry Styles toppar tre listor

Fyra veckor i rad har Harry Styles toppat Billboards Artist 100-listan, som är en sammanställning av album- och spårförsäljning, radiospelningar och strömning.

För andra veckan i rad ligger hans album "Harry's House" också i topp på Billboard 200, som rankar de 200 mest sålda albumen i USA.

Och, som grädde på moset, ligger låten "As it was" högst upp på Billboard Hot 100, listan över de populäraste sångerna i USA, för andra veckan i rad.

Harry Styles är den sjunde artisten i historien som toppat alla tre listorna samtidigt under flera veckor. Drake innehar rekordet med 15 veckor, följd av Taylor Swift (tio), Adele (nio), The Weeknd (fem), Ariana Grande och Ed Sheeran (två vardera).