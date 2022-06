The National: "Fantastiskt att spela igen"

Fakta: The National Bildades i New York 1999. Består av Matt Berninger samt brödraparen Aaron och Bryce Dessner och Bryan och Scott Devendorf. Släppte debutalbumet "The National" 2001 och har därefter släppt ytterligare sju album. Aktuella med en spelning på Rosedal Garden Party den 10 juni. Bland andra artister på festivalen finns Snoh Alegra, Florence and The Machine, The Strokes, The Avalanches, The Creator och Cat Power.

Halvvägs in i en pågående turné tvingades The National, som så många andra artister, att ställa in allt på grund av pandemin. Att plötsligt få en massa tid över på hemmaplan var "en chockerande upplevelse" för ett band som har turnerat mer eller mindre konstant de senaste 20 åren, säger Scott Devendorf.

— Men det är verkligen fantastiskt att få spela igen. Och vi gillar Skandinavien och har alltid älskat att spela i Stockholm, även om vi inte har gjort det så ofta, säger han.

Lönlöst

Spelningen på Rosendal Garden Party på fredag var länge inte självklar för bandet. Pandemin blev en rejäl tankeställare:

— Den fick oss definitivt att fundera. Det tror jag gäller alla, man funderade på när det ska vara över, man visste inte hur många år det skulle ta. Att spela i ett band kändes ju ganska lönlöst under den perioden, säger han och fortsätter:

— Det har varit rätt deprimerande alltihop, och vi har tur som är ute på andra sidan. Vi var osäkra på om vi någonsin skulle kunna spela igen. Jag trodde nog hela tiden att vi skulle det, men motsatsen var ju inte en omöjlighet.

Nytt album

Pandemin hindrade dock inte The National från att skriva ny musik. På distans jobbade de fram det som ska bli uppföljaren till 2019 års "I am easy to find". Exakt när albumet släpps är inte klart men enligt Devendorf är bandet i slutprocessen.

— Förhoppningsvis blir det klart det här året, men vi får se. Vi har provspelat några låtar i Pamplona och Paris för att se vad som funkar och inte. Det är väldigt kul att testa och se vad folk tycker. En låt som heter "Bathwater" verkar till exempel funka direkt, de andra skruvar vi fortfarande lite på, säger han.

Soloprojekt

Medlemmarna i The National är inte främmande för att syssla med sidoprojekt utöver bandet – Devendorff och hans bror Bryan Devendorff är exempelvis en del av indierockprojektet LNZNDRF, frontmannen Matt Berninger har släppt soloskiva och gitarristen Aron Dessner har producerat för Taylor Swift. Och att jobba utanför gruppen är viktigt, menar Scott Devendorff:

— Soloprojekten är ett sätt att utforska olika genrer och sounds, erfarenheter som vi sedan försöker ta med oss till The National. Det gör att bandet håller sig fräscht, och ger värdefulla perspektiv på musiken och låtskrivandet, säger han.