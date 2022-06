Kate Bush klättrar vidare på topplistorna

Anledningen till det nyväckta intresset för låten, som finns med på Bushs album "Hounds of love", förklaras med att den har en framträdande roll i den fjärde säsongen av tv-serien "Stranger things".

"Så fantastiskt! Det är svårt att ta in hur snabbt det hela har hänt sedan de första avsnitten av den nya säsongen av 'Stranger things' släpptes. Det finns så många unga människor som älskar serien och som nu upptäcker låten för första gången", skriver den brittiska artisten på sin hemsida.

Enligt The Guardian är "Running up that hill" nu den mest strömmade låten i världen och också den första av Bushs låtar som har tagit sig in på den amerikanska tio-i-topp-listan.