Onlinespel ska efterlikna romarnas partystäder

"The elder scrolls online", som ofta förkortas "ESO", är som namnet antyder ett onlinerollspel, där fokus ligger på utforskande och att utveckla din avatar.

Spelet släpptes till pc och Mac 2014, och året därpå till Playstation 4 och Xbox One. Spelet har regelbundet uppdaterats med stora expansioner. Den senaste i raden, "High isle" är ute till pc och släpps till Xbox och Playstation den 21 juni.

"The elder scrolls online" är en del av spelserien "The elder scrolls" vars första spel släpptes 1994. Det senaste spelet i huvudserien är "The elder scrolls V: Skyrim" från 2011. En sjätte del utvecklas för närvarande.