Marocko stoppar film om profetens dotter

Filmen kommer varken att få visas i kommersiella eller kulturella sammanhang, meddelar den marockanska filmmyndigheten CCM.

"The Lady of Heaven" har regisserats av Eli King och drar paralleller mellan terrorgruppen IS och historiska figurer i sunniislam. Filmen är en "flagrant förfalskning av etablerade fakta om islams historia", skriver CCM i ett uttalande.

Filmen hade premiär i Storbritannien den 3 juni men efter protester utanför biograferna stoppade biografkedjan Cineworld visningarna.

Fler andra muslimska länder har dömt ut filmen som blasfemisk. Dit hör Egypten, Pakistan, Iran och Irak.