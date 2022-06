Monroes klänning skadades av utlån till Kardashian

The Guardian rapporterar att Scott Forner, som samlar på och jobbar med att verifiera Monroe-memorabilia, lagt ut bilder på Instagram som visar hur klänningen stretchats ut och gått sönder i sömmarna. Det saknas även Swarovski-stenar som handsytts på klänningen och vissa av dem hänger bokstavligen på en skör tråd.

Marilyn Monroe bar den ikoniska klänningen när hon sjöng "Happy birthday" för John F Kennedy den 19 maj 1962. Den har kallats "världens dyraste klänning" och tillhör sedan 2016 Ripley’s Believe It or Not Museum som betalade 4,8 miljoner dollar för den.

Unesco-organet International Council of Museums (ICOM) kritiserade utlåningen och tilltaget mötte stor upprördhet från vintagekännare världen över. Filmer från när assistenter drog i klänningen vid påklädandet spreds i sociala medier.

Kardashian försvarade sig med att hon "respekterar klänningens betydelse för den amerikanska historien" och att hon varken satt ned eller åt i klänningen för att inte riskera att den skulle skadas.