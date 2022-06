Nu startar rättegången mot Kevin Spacey

30 oktober 2017: Anthony Rapp anklagar Kevin Spacey för sexuella närmanden som enligt Rapp inträffade 1986, när han var 14 år. Spacey bad om ursäkt till Rapp och kom samtidigt ut som homosexuell efter år av rykten.

31 oktober 2017: Den internationella tv-akademin stoppar planerna på att tilldela Kevin Spacey ett pris på den internationella Emmygalan den 20 november i New York.

9 november 2017: Kevin Spacey klipps bort ur Ridley Scott-filmen "All the money in the world" och ersätts med Christopher Plummer.

14 november 2017: Kevin Spacey checkar in på ett behandlingshem.

22 november 2017: Scotland Yard utreder Spacey efter nya anklagelser om sexuella trakasserier och vittnesmål från 20 personer vid Teatern Old Vic i London, 2005.

17 januari 2018: Scotland Yard startar en tredje utredning mot Kevin Spacey efter anklagelser om sexuella trakasserier som ska ha ägt rum i London 2005.

11 april 2018: Åklagare i Los Angeles inleder en utredning av sexövergreppsanklagelser efter att sammanlagt över 30 män riktat anklagelser mot skådespelaren.

4 juli 2018: Scotland Yard startar ytterligare tre utredningar för tre fall av sexuella trakasserier.

23 augusti 2018: Åklagare i Los Angeles meddelar att man utreder ytterligare ett fall av anklagelser om sexuella övergrepp.

4 september 2018: Distriktsåklagaren i Los Angeles meddelar att man inte kommer att åtala Kevin Spacey för det övergrepp han misstänks för att ha begått 1992. Anledningen är att händelsen anses ligga för långt bak i tiden.

29 september 2018: Efter att ha anklagats och anmälts av ett nyhetsankare på en lokal tv-kanal i Boston för att ha förgripit sig på hennes då 18-årige son 2016, svarar Kevin Spacey i en video där han träder in i rollen som Frank Underwood från "House of cards". Åtalet läggs ner i juli året därpå.

31 december 2018: Domare i Massachusetts avslår Spaceys önskan få slippa att närvara vid en domstolsförhandling den 7 januari eftersom det skulle "förstärka den negativa publicitet som redan genererats i samband med detta ärende".

Maj 2019: Scotland Yard förhör Kevin Spacey angående anklagelser om sexövergrepp i Storbritannien. Enligt Scotland Yard skedde förhöret i USA och Kevin Spacey medverkade frivilligt.

9 september 2020: Kevin Spacey stäms av två män i USA för påstådda sexbrott under 1980-talet. En av männen är Anthony Rapp, skådespelaren som var den förste att anklaga Spacey för brott. Den andra målsäganden, som vill vara anonym stryks senare ur utredningen.

12 maj 2022: Besked kommer om att Kevin Spacey ska medverka i den brittisk-ungersk-mongoliska filmen "1242 – gateway to the west", som väntas börja spelas in i oktober 2022. Det blir hans första stora filmroll sedan anklagelserna om övergrepp.

26 maj 2022: Åtal väcks mot Spacey för sexuella övergrepp mot tre män i Storbritannien. Han åtalas för fyra fall av övergrepp mot de tre männen, som ska ha skett mellan åren 2005 och 2013 i London och grevskapet Gloucestershire.

31 maj 2022: Kevin Spacey meddelar att han frivilligt kommer att inställa sig i brittisk domstol för att försvara sig mot anklagelserna.