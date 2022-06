Då får Bornebuschs brittiska serie premiär

Det skriver regissören själv på Instagram där hon beskriver serien som "en läcker blandning av både mörk komedi och thriller som utspelar sig på Irlands hisnande kust".

Serien är skapad av Sharon Horgan, som bland annat har den hyllade komediserien "Catastrophe" på sin meritlista, och handlar om en familj där fem systrar svetsats samman av föräldrarnas för tidiga bortgång.

Systrarna spelas av bland andra Eve Hewson ("Behind her eyes"), Anne-Marie Duff ("Suffragette" och "Giftattacken i Salisbury") och Eva Birthistle ("Brooklyn"). Även danske "The Square"-skådespelaren Claes Bang har en stor roll i serien.

Josephine Bornebusch är en av tre regissörer och den första säsongen består av tio avsnitt.