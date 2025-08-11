Ikea kommer under torsdagen att öppna sitt tredje varuhus i Storbritanniens storstäder. Tidigare i vår öppnade Ikea ett varuhus på Oxford Street i London och nu öppnar man ett 6 695 kvadratmeter stort varuhus i Brighton.

Torsdagen den 14 augusti öppnar den svenska möbeljätten Ikea ett varuhus i två våningar i Churchill Square Shopping Centre i Brighton, 75 kilometer söder om London.

Varuhuset blir stadens första och kommer att erbjuda den traditionella Ikea-upplevelsen med möbler, restaurang och en fyndhörna för begagnade Ikea-möbler.

Varuhuset är nästan 7 000 kvadratmeter stort

Kunder kommer även få möjlighet att boka en kostnadsfri designkonsultationer för förvaring i kök och sovrum. Varuhuset är 6 695 kvadratmeter och kommer att rymma ett utbud av cirka 2 500 olika möbler och inredningsdetaljer.

Annons

– Ikea Brighton är mer än bara en ny butik – det är en hyllning till Brightons djärva personlighet och vår gemensamma passion för hållbart och prisvärt boende. Inspirerade av stadens färgglada hem, kreativa energi och kärlek till flexibel design har vi skapat ett utrymme som känns som hemma i hjärtat av Sussex, säger Karina Gilpin, marknadschef på Ikea Brighton, till engelska The Argus.

Ikea-varuhuset kommer skapa flera jobb

Det nya Ikea-varuhuset är det tredje som möbeljätten öppnar i Storbritanniens stadskärna. Tidigare i vår öppnade Ikea ett varuhus på Oxford Street i London.

Det nya varuhuset kommer att skapa många jobbmöjligheter för de boende i Brighton.

– Denna flaggskeppsbutik skapar nya jobb, investeringar och hållbar detaljhandel i hjärtat av Brighton – och återspeglar vårt gemensamma engagemang för inkluderande tillväxt och levande, tillgängliga huvudgator, säger Bella Sankey, ordförande för Brighton and Hove City Council, till The Argus.