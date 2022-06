Ägaren: Kardashian skadade inte klänningen

Årets blickfång på modegalan i New York i början av maj var en blonderad Kim Kardashian iförd Marilyn Monroes ikoniska "Happy birthday mister president"-klänning från 1962.

Men knappt hade kamerornas smattrande tystnat förrän kritiken mot klädvalet drog i gång. Klänningen hade lånats ut av Ripley’s Believe It or Not Museum som anklagades för att ha misslyckats med att skydda en historisk artefakt.

Även Unesco-organet International Council of museums kritiserade utlåningen, och tilltaget upprörde också vintagekännare världen över. Scott Forner, en samlare av Monroe-prylar, lade på Instagram ut bilder som visar hur klänningen stretchats ut och gått sönder i sömmarna och att flera Swarovski-stenar saknades eller hängde på en skör tråd, skriver The Guardian.

Kulturellt bevarande

Men att klänningen skulle ha blivit skadad av galaframträdandet tillbakavisas nu bestämt av ägarna som i ett uttalande på sin hemsida skriver:

"Kim Kardashian promenad uppför Metropolitan Museums trappor på årets Met-gala väckte stor uppståndelse, men faktum kvarstår att hon inte på något sätt skadade plagget under den korta tid det bars."

”Oavsett vilken sida av debatten man befinner sig på har klänningens historiska betydelse inte försummats, utan snarare lyfts fram. En helt ny grupp ungdomar har nu introducerats till arvet efter Marilyn Monroe”, skriver man.

Bytte till kopia

Det var alltså bara på den röda mattan som Kardashian, 41, fick lov att bära klänningen. Inne på Metropolitan Museum hade ett speciellt omklädningsrum iordningställts där hon bytte om till en exakt kopia.

Klänningen, skapad av fransk-amerikanske kläddesignern Jean Louis, pryds av 6 000 glittrande strasstenar och ska ha varit så tajt att filmikonen på sin tid fick sys in i den. Hon lär ha betalat 12 000 dollar för det specialsydda plagget, ett svindlande belopp på den tiden.

Ripleys Believe it or not köpte Monroes klänning på auktion 2016 för 4,8 miljoner dollar, motsvarande 49 miljoner kronor, vilket gör den till den dyraste klänning som någonsin sålts på auktion.