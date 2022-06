Kate Bush etta i Storbritannien – efter 37 år

"Jag är överväldig över hur mycket kärlek och stöd låten får", skriver Bush på sin hemsida, och fortsätter:

"Jag måste erkänna att jag blir berörd. Tack till er alla som gjorde att den blev nummer ett på ett så oväntat sätt".

Anledningen till det nyväckta intresset för låten förklaras med att den har en framträdande roll i den fjärde säsongen av Netflix-serien "Stranger things".

Att Kate Bush nu är listetta gör att hon sätter ett antal brittiska rekord. 63-åringen är den äldsta kvinnliga artisten som hittills toppat listan, hon är den som har längst tid mellan två listettor (44 år har gått sedan "Wuthering heights" var etta) och låten är den melodi som tagit längst tid på sig att nå förstaplatsen. När den släpptes nådde den nämligen aldrig så högt, rapporterar Official Charts Company..

"Running up that hill" är också den första av Bushs låtar som har tagit sig in på den amerikanska tio-i-topp-listan. Där ligger den för närvarande på plats fyra.