Från Horace till Bowie – kändisroller vi minns

Fakta: Fler överraskande kändisinhopp Den extremt långa raden av kändisar i tv-serien "Entourage" (från Kanye West, via Eminem till Martin Scorsese). Keith Richards som pirat i "Pirates of the Caribbean: World's end". Ingmar Bergman som spelar pushig pressfotograf i "Scener ur ett äktenskap" (röstroll). Carrie i "Sex and the city" möter i tredje säsongen en obehaglig version av Matthew McConaughey. Rihanna spelar sig själv i Seth Rogens "This is the end" Ariana Grande sjunger ledmotivet i "Don’t look up" och dyker upp som sig själv i serien.

David Bowie i "Zoolander" (2001):

Kändisfaktorn var skyhög när David Bowie dök upp som domare i tävlingen mellan de hjärncellsbefriade supermodellerna Zoolander och Hansel i kultkomedin "Zoolander".

Men matchningen var minst sagt ojämn. Utseende- och stilmässigt utklassade världsstjärnan både Ben Stiller (Zoolander) och Owen Wilson (Hansel) på catwalken.

David Bowie sopade mattan med Ben Stiller och Owen Wilson i "Zoolander". Arkivbild.

Camilla Läckberg och Alex Schulman i "Triangle of sadness" (2022):

När Ruben Östlund kallar ställer sig kändisarna på rad. I Guldpalmsvinnaren "Triangle of sadness" låter han Camilla Läckberg läxa upp Alex och Amanda Schulman för att de satt sig på fel platser vid en modevisning.

Läckberg är en A-kändis i det här sammanhanget – Schulmans not so much, antyder Östlund.

Camilla Läckberg under inspelningen av "Triangle of sadness". Arkivbild.

Donald Trump i "Ensam hemma 2" (1992):

Det påstås att han tvingade sig till en roll i filmen och i efterhand har en kampanj stöttad av huvudrollsinnehavaren Macaulay Culkin krävt att Donald Trump ska strykas permanent från "Ensam hemma 2 – vilse i New York".

Än så länge går det dock att se den korta scen där Trump – på den tiden mest känd som fastighetsmagnat – visar lille Kevin McCallister till rätta på Plaza Hotel.

Donald Trump 1995, tre år efter att "Ensam hemma – vilse i New York" fick biopremiär. Arkivbild.

Neil Patrick Harris i "Harold and Kumar go to White Castle" (2014):

Den före detta barnstjärnan Neil Patrick Harris var inte med i många scener i filmen – men det är skådespelarens insats som osympatisk, påtänd, straight version av sig själv alla minns efteråt.

När Harold och Kumar vill äta burgare på White Castle tjatar NPH på om att de ska gå på strippklubb i stället och sabbar sedan duons bil genom att ha samlag i baksätet.

Neil Patrick Harris drev med sig själv i "Harold and Kumar go to White Castle". Arkivbild.

Alanis Morissette i "Dogma" (1999):

I Kevin Smiths satir över katolicismen försöker två fallna änglar (spelade av Ben Affleck och Matt Damon) hitta en väg tillbaka till himmelriket och därmed motbevisa idén om Guds ofelbarhet. Något som skulle utplåna all existens.

När slutet närmar sig dyker faktiskt självaste Gud upp, men i form av 1990-talets indiedrottning Alanis Morissette, som skriker så högt att Ben Afflecks skalle exploderar.