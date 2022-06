Avalanche fiskar efter nya spelare

Fakta: Avalanche Avalanche Studios Group är en svensk spelutvecklare med kontor i Stockholm, New York, Malmö och Liverpool. Verksamheten är uppdelad i de tre avdelningarna Avalanche Studios, Expansive Worlds och Systemic Reactions. Bolaget grundades 2003 och har specialiserat sig på spel med stora, öppna världar. Mest kända är man kanske för actionserien "Just cause". Man ligger också bakom "Rage 2", "Generation zero", "Second extinction" och jobbar på framtida smuggelspelet "Contraband". Det finns också en amerikanskt bolag med det snarlika namnet Avalanche Software, som inte har något med det svenska bolaget att göra.

"The hunter: Call of the wild" har blivit en kanske något oväntad svensk storsäljare, med över en miljon aktiva spelare förra året. Bakom titeln står Expansive Worlds, en del av svenska Avalanche, och spelet har knåpats ihop i Stockholm.

Nu hoppas man på att bygga vidare på succén, men den här gången är det inte fyrfota djur och fjäderfän som står för lockljuden – utan fiskar.

Räkna med storslagna vyer. Pressbild.

Digital fiskeetik

"Call of the wild: The angler" är en fristående titel som går ut på att utforska stora naturområden för att hitta de allra bästa fiskeställena. Den som vill söka lugnet på egen hand kan göra det, men det går också att ge sig ut på en gemensam fisketur med uppemot elva andra intresserade.

— Vi måste vara ett med naturen på många sätt. Vi måste dela passionen för friluftslivet och agera hållbart och ansvarsfullt i spelet, även i våra efterforskningar. I "The angler" har vi en "fånga och släpp"-inställning. Så även om fiskarna är digitala, så släpps de tillbaka till vattnet, säger regissören Paul Rustchynsky i ett klipp på Twitch.

Ett framgångsrecept i "The hunter" har varit att Expansive Worlds, som är en relativt liten studio, kunnat använda sig av Avalanches egenutvecklade motor Apex för att skapa de visuellt imponerande och stora landskapen.

Senaste motorn

Apex används även i "The angler", den här gången i den senaste varianten, vilket lär synas i krispigare grafik och vassare ljud. Förutom storslagna naturområden är realism i fokus. Fiskearterna har individuella egenskaper och det gäller att välja rätt utrustning och teknik för att nå framgång.

— Vi kommer att ha två helt olika fisketekniker i den öppna världen från start. Både mete och fiske med kastspö i sötvatten, säger Rustchynsky.

Spelet släpps till pc i år, och kommer senare till konsol.