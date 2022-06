"Top Gun" flyger vidare – störst på bio i år

"Top Gun: Maverick" passerar "Doctor Strange in the multiverse of madness" som årets än så länge högst inkomstbringande film på bio världen över, rapporterar Variety.

Under helgen flög "Maverick" även förbi milstolpen en miljard dollar i intäkter på bio – bara den andra film att göra så sedan pandemins utbrott. Än mer uppseendeväckande är att filmen nådde den milstolpen utan att ha gått upp i vare sig Kina eller Ryssland. Enligt filmbolaget Paramount kan den fortsatta succén på bio en månad efter premiären delvis förklaras med en stor del återkommande biobesökare. I "Maverick" återkommer Tom Cruise till rollen som den kaxige stridspilot han spelade 1986. I uppföljaren återkommer även gamla "Top gun"-stjärnor som Val Kilmer.