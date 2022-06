Anna Carin Lock bjuds in till Oscarsakademien

Svenska maskören och perukmakaren Anna Carin Lock står med på listan bland de 397 personer som bjuds in att bli medlemmar i The Academy of Motion Picture Arts and Sciences, även kallad Oscarsakademien.

Anna Carin Lock nominerades, tillsammans med Göran Lundström, i kategorin bästa smink för arbetet i makeup-teamet för storfilmen "House of Gucci". Med på listan över inbjudna finns också sångerskan Billie Eilish och hennes bror Finneas O'Connell som var nominerade i kategorin bästa låt för "No time to die" från James Bond-filmen med samma namn.