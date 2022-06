De spås bli årets sommarplågor

Fakta: Fler sommarlåtar "Bonaqua", Henric Edström "Belly dancer", Imanbek, Byor "Words", Alesso, Zara Larsson "We could be together", Gabry Ponte, Lumix, Daddy Dj "21 reasons", Nathan Dawe, Ella Henderson "Komplicerat", Ant Wan "Kan inte gå", Bolaget "X", Miss Li "Trompeta", Willy William Källa: Spotify

"I juni har det framför allt varit svensk musik som har spelats runt om i landet och vi tror att det kommer att hålla i sig hela sommaren", säger Emma Vikström, musikredaktör på Spotify i ett pressmeddelande.

Hon exemplifierar med Olivia Lobatos "Syrener", Bells "Missförstått" och Estradens "Tusen gånger om" featuring Newkid.

Bland de internationella sommarlåtarna märks Harry Styles "As it was", Beyoncés "Break my soul" och svenska Tove Los "No one dies from love".

Dessutom lär Kate Bushs "Running up that hill (a deal with God)" spelas flitigt även under sommaren, med anledning av att de sista avsnitten av "Stranger things" börjar visas den 1 juli, siar Spotify.