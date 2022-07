Långväga gäster laddar för Lollapalooza

Fakta: Lollapalooza Lollapalooza är en typ av franchise-festival som grundades 1991 av Perry Farrell, frontman i Jane's Addiction. Festivalen turnerade de första åren, och hade sedan Chicago som bas. 2011 hölls för första gången en Lollapalooza-festival i Chile, och den har sedan dess arrangerats i länder som Frankrike, Tyskland och Brasilien. Festivalen kom till Sverige första gången 2019, med artister som Lana Del Rey, Billie Eilish, Foo Fighters och Laleh. Då dök 56 000 besökare upp. Under fredagen öppnade portarna till den svenska versionen. Festivalen pågår fram till och med den 3 juli.

Paret kommer ursprungligen från Rumänien, men har rest från Örebro för att gå på festivalen. De är långt ifrån de mest långväga gästerna.

Pete och Janet Sandersen bor vanligtvis i USA, norr om New York, och är på plats i Stockholm för att hälsa på vänner i Sverige – och för att få en musikupplevelse.

— Vi ser fram emot The Killers, Pearl Jam och Lady Bee, säger Janet Sandersen.

Var på plats 1991

Pete Sandersen har en lång relation till konceptet Lollapalooza. Festivalen grundades ursprungligen i USA, för att sedan spridas i olika franchise-versioner runt om i världen. Själv var han på plats när allting började, 1991.

— Det var den första någonsin, i Kalifornien, och det var väldigt annorlunda: Red Hot Chili Peppers och hiphop-artister som Ice-T. Det var första gången någonsin jag hörde Chili Pepper-typen av musik och det var väldigt bra. Jag var bara 20 år då! säger han och skrattar.

Caitlyn McCormick, Kyle Lona och Megan McCormick har rest från USA för att gå på Lollapalooza.

Även Megan McCormick, Caitlyn McCormick och Kyle Lona har rest över Atlanten för att gå på svenska Lollapalooza. Trion kommer ursprungligen från New Jersey, och passar också på att hälsa på svenska vänner på plats.

— Jag ska se Anna of the North, The Killers och Polo G, mest de amerikanska artisterna antar jag, men jag räds inte de andra heller! säger Caitlyn McCormick.

Öppnare festival

Kyle Lona har tidigare varit på Chicago-versionen av festivalen, och säger att det är en viss skillnad på den skandinaviska varianten.

— Det är mer öppet här, mer utrymme att röra sig på. Annars är det rätt likt, säger han.

Eira Saastamoinen och Anna Asker är också på sin första festival sedan pandemin. Nu ser de fram emot hiphop-artisten Timbuktu och att upptäcka ny musik. Saastamoinen var på plats när den svenska versionen startade 2019.

— Det var kul då så jag tänker att det blir kul igen. Jag vill bara umgås med härliga människor och ha en trevlig helg, säger hon.

Peter Forsberg, Janet Sandersen och Pete Sandersen är på plats på Lollapalooza.