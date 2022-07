Delar av Fugees återförenade på festival

Trettio minuter in i Wyclef Jeans konsert på Essence Festival i New Orleans dök r'n'b-sångerskan Lauryn Hill upp på scen och tillsammans framförde de flera gamla hits som “Killing me softly” och “Ready or not”, skriver Rollingstone.

Kopiera länk Dela Dela den här artikeln Facebook Twitter LinkedIn Email https://nyheter24.se/noje/kultur/1040550-delar-av-fugees-aterforenade-pa-festival Kopiera länken Hiphopgruppen bestod av bandmedlemmarna Lauryn Hill, Wyclef Jean och Pras Michel och grundades i New Jersey 1987. Bandet hette från början Tranzlator Crew men bytte till Fugees 1993. Efter att ha upplösts 1998 återförenades gruppen två gånger under tidiga 2000-talet. Bandet hade planerat en jubileumsturné, men efter spelningar i New York förra hösten ställdes resten av turnén in på grund av coronapandemin.