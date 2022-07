Diamant Salihus prisbelönade bok blir podd

Reportageboken ”Tills alla dör" handlar om gränskonflikten vid Järvafältet och har sålt i fler än 150 000 exemplar sedan den släpptes förra våren. Den har också belönats med bland annat Stora Journalistpriset, Guldspaden och Bernspriset.

"För mig har en stor drivkraft hela tiden varit att bidra till en djupare inblick i konflikterna och insikter om de människoöden och livsberättelser som ligger i botten för problematiken. Att kunna pröva nya berättarformer som kanske lockar andra än de som redan har läst eller lyssnat på boken känns verkligen bra", säger Diamant Salihu i ett pressmeddelande.

I det nya format som boken släpps i varvas berättelsen med musik och autentiska nyhetsklipp.

"I korsningen mellan podcast, litteratur och musik uppstår nya format som på många sätt är överlägsna de gamla indelningarna av innehåll i traditionella fack", säger Amanda Schulman, kreativ chef bakom projektet, i pressmeddelandet.

Till vardags jobbar Diamant Salihu som grävande reporter på SVT. Sedan boksläppet har han intervjuats av bland annat The New York Times, Al Jazeera, El País och The Times och i slutet av juni sändes Diamant Salihus första sommarprat i Sveriges radio.

Poddboken är ett samarbete mellan mediehuset Perfect Day och bokförlaget Mondial och alla de sju avsnitten i poddboken släpps samtidigt och finns på alla stora ljudströmningstjänster.